Urlaub in Griechenland

Halle/MZ - Die einen flüchten, die anderen fiebern dem Badestrand entgegen: Trotz der lodernden Waldbrände auf Rhodos zieht es weiter Touristen auf die griechische Insel. Am Wochenende flohen rund 30.000 Urlauber und Einheimische zum Teil mit Bussen und Schiffen vor den Flammen. Nach Angaben des Deutschen Reiseverbands treten inzwischen jedoch wieder regelmäßig Touristen ihre Reise zur beliebten Ferieninsel an. „Zahlreiche Gäste, die einen Urlaub im Norden der Insel geplant haben, wollen auch in den kommenden Tagen nach Rhodos reisen“, sagte Verbandssprecher Torsten Schäfer der MZ. Nicht immer geschieht das jedoch ganz freiwillig.