In Haldensleben in der Börde ist ein beachtliches Feuer ausgebrochen. Der Grund: Einem 57-Jähriger missfiel offenbar das sprießende Unkraut. Also nahm er seinen Bunsenbrenner zur Hand.

100.000 Euro Schaden in der Börde: Mann will Unkraut vernichten - mit Bunsenbrenner

Mit einem Bunsenbrenner hat ein Mann in Haldensleben in der Börde versucht, Unkraut zu vernichten. Stattdessen fackelte er eine Garage, zwei Carports und ein Auto ab. Symbolbild:

Haldensleben (vs) - Zu einem Brand von einer Garage und zwei Carports ist es am Sonnabendmittag in der Diskaustraße in Haldensleben in der Börde gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wurde der Brand durch die Feuerwehr schnell gelöscht. Doch schnell stellte sich heraus: Auch ein vor Ort geparktes Auto ist von der Glut in Mitleidenschaft gezogen worden. Insgesamt entstand ein Schaden von 100.000 Euro, wie die Polizei schätzt.

Den Grund für den Brand haben die Beamten bereits ermittelt: Im Vorfeld soll ein 57 Jahre alter Mann mit einem Bunsenbrenner, Unkraut am Gehweg und den Hauswänden abgefackelt haben. Derzeit sei davon auszugehen, dass dadurch der Brand ausgelöst worden sei, heißt es weiter von Seiten der Polizei.