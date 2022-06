Booster für Mietmarkt: 400 Millionen für sozialen Wohnungsbau in Sachsen-Anhalt

Gegen Leerstand, steigende Mieten und explodierende Energiekosten: Der Bundestag gibt 400 Millionen Euro für den sozialen Wohnungsbau in Sachsen-Anhalt frei. Allerdings bleibt die Frage: Kommt das Geld dort an, wo es gebraucht wird?

Magdeburg/MZ - Steigende Energie- und Verbraucherpreise setzen Mieter in Sachsen-Anhalt unter Druck: Nun will der Bundestag mit einem Finanzpaket bezahlbaren Wohnraum langfristig absichern. 400 Millionen Euro gab das Parlament am Freitag für sozialen Wohnungsbau in Sachsen-Anhalt frei, das Geld soll bis 2026 zur Verfügung stehen.