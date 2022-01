Blutiger Handel: Zollfahnder beschlagnahmen am Flughafen Leipzig/Halle Rhinozeroshörner

Schkeuditz/MZ /DPA - Die Zollbeamten am Flughafen Leipzig/Halle haben einen spektakulären und zugleich traurigen Fund gemacht: Sie haben mehrere aufwendig versteckte Rhinozeroshörner beschlagnahmt. Wie der Zoll am Dienstag mitteilte, waren die Hörner in Stücke zerlegt und mit Bauschaum im Inneren von harmlos aussehenden Technikgeräten versiegelt worden. Eigentlich hatte die Schmuggelware per Luftfracht von Angola über Deutschland nach Vietnam reisen sollen. Weil den Beamten ein Röntgenbild der Pakete verdächtig vorkam, flog der Schmuggelversuch auf.

20.000 bis 60.000 Euro für ein Kilogramm Horn

Insgesamt stellten die Beamten bei dem Fund Ende Dezember 15 Hornstücke mit einem Gewicht von fast vier Kilogramm sicher. Nashörner gelten international als stark bedroht und stehen unter Artenschutz, der Handel mit ihren Hörnern ist nur unter strengen Auflagen erlaubt. Nach Angaben eines Zollsprechers habe man die zuständigen Behörden von Angola und Vietnam über den Fund informiert.

Naturschützer gehen davon aus, dass es weltweit nur noch rund 25.000 Nashörner gibt. Für Wilderer ist das Horn ein lukratives Geschäft. Es wird zu Preisen von 20.000 bis 60.000 Euro je Kilo gehandelt und ist damit teilweise sogar teurer als Gold. Laut der Umweltschutzorganisation WWF wird das geriebene Horn in Vietnam wie eine Droge gehandelt -und wie ein Medikament konsumiert. Es steht für Wohlstand, Macht und Erfolg: Nashorn wird dort aus gesellschaftlichen und gesundheitlichen Gründen konsumiert. Es dient aber auch als Rohstoff für geschnitzte Figuren, die auf dem Schwarzmarkt hohe Preise erzielen.

Immer wieder wird in Deutschland Horn und Elfenbein von Elefanten an Flughäfen beschlagnahmt. Der bisher größte Fund ereignete sich 2016 in Berlin. Am Flughafen Schönefeld waren Zollfahnder beim Durchleuchten von Paketen stutzig geworden, die vermeintlich Kaminuhren enthalten sollten, aber im Röntgenbild nur schwarz erschienen. Bei der Öffnung stellte sich heraus, dass diese elf Kisten 625 Kilogramm Elefanten-Elfenbein enthielten. „Das war eine in Deutschland bis dahin kaum vorstellbare Menge an Stoßzähnen dieser bedrohten Säugetiere“, berichtete Tierschützer Arnulf Köhncke vom WWF.

Handelsverbot tritt am Mittwoch in Kraft

Der Handel mit Elfenbein und Horn wird nun in der Europäischen Union (EU) weitgehend verboten. Am Mittwoch tritt ein Gesetzespaket in Kraft, welches Importe, Exporte und EU-internen Handel mit dem weißen Gold noch mehr als bisher einschränkt. Die EU-Kommission hatte die Maßnahmen im Dezember angenommen. Das Gesetzespaket sieht einige wenige Ausnahmen vor, so darf etwa rohes Elfenbein nur für Reparaturen antiker Artefakte gehandelt werden. Verarbeitetes Elfenbein darf nur noch gehandelt werden, wenn die Objekte älter als von 1947 sind und ein entsprechendes Zertifikat besitzen. Für Musikinstrumente gilt das Jahr 1975 als Grenze. Teilweise dürfen die Objekte und Instrumente jedoch nur an Museen verkauft werden. Die Kommission schrieb in ihrer Mitteilung im Dezember, dass schätzungsweise 20.000 bis 30.000 Afrikanische Elefanten jedes Jahr für ihr Elfenbein illegal getötet würden. International ist der kommerzielle Handel mit Elfenbein eigentlich bereits seit 1989 über das Washingtoner Artenschutzübereinkommen Cites verboten. Zahlreiche Ausnahmeregelungen bieten allerdings Gelegenheiten für Betrug und Verstöße.