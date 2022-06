Er ließ CDU und AfD hinter sich Bloß kein „Kümmerer“: Wie ein Parteiloser bei der Wahl ganz Sachsen überrascht

Die AfD hoffte in Sachsen auf große Siege, doch sie wurde ausgebremst. In Mittelsachsen liegt dafür jetzt ein Mann vorn, der politisch alles anders machen will: Dirk Neubauer.