Bereits mehrere landesweite Kontrollaktionen und Blitzermarathons sind 2024 in Sachsen-Anhalt verstrichen. Nun stehen erneut eine Woche lang Kontrollen an.

In Sachsen-Anhalt wird wieder vermehrt geblitzt: Unter dem Motto "Focus on the Road" wird die Polizei Autofahrer im Oktober verstärkt kontrollieren.

Magdeburg/Halle (Saale). - In Sachsen-Anhalt steht der nächste große Blitzermarathon bevor: Vom 7. bis 13. Oktober 2024 wird die Polizei unter dem Motto „Focus on the Road“ verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

Autofahrer, Lkw-Fahrer und auch Radfahrer sollten sich auf eine intensive Überwachungswoche einstellen, denn landesweit wird verstärkt geblitzt.

Was bedeutet "Focus on the Road"?

Die Kontrollaktion „Focus on the Road“ zielt darauf ab, Ablenkungen im Straßenverkehr zu reduzieren. Schon im vergangenen Jahr wurden bei einem ähnlichen Blitzermarathon über 6.800 Fahrzeuge überprüft und dabei mehr als 130 Verstöße im Zusammenhang mit elektronischen Geräten festgestellt.

Landes-Innenministerin Tamara Zieschang betont die Wichtigkeit solcher Aktionen: „Ablenkung ist eine der häufigsten Ursachen für Unfälle. Die Verkehrsteilnehmer sollen verstehen, dass jede Form von Unaufmerksamkeit ernste Folgen haben kann.“

Wo wird geblitzt?

Der Blitzermarathon wird an vielen bekannten Kontrollstellen im gesamten Bundesland durchgeführt. Ein Schwerpunkt wird dabei auf die Nutzung von Mobiltelefonen, Tablets und anderen elektronischen Geräten gelegt.

Zudem wird auf das ordnungsgemäße Anschnallen und die richtige Sicherung von Kindern im Fahrzeug geachtet. Besonders der „Focus on the Road“-Tag soll Autofahrer sensibilisieren, während der Fahrt nicht abgelenkt zu sein.

Blitzer und mobile Kontrollen – Polizei warnt vor Ablenkung am Steuer

Während der Kontrollwoche wird die Polizei Sachsen-Anhalt an verschiedenen Orten, wie beispielsweise in Tangermünde, Blitzer und mobile Messgeräte aufstellen.

Der vergangene Blitzermarathon zeigte bereits, wie effektiv solche Aktionen sein können, als etwa 100 Autofahrer beim Verstoß gegen die Gurtpflicht erwischt wurden. Auch das unsachgemäße Sichern von Ladungen und der verbotene Einsatz von Kopfhörern stehen auf der Überwachungsliste der Polizei.

Autofahrer, die sich in Sachsen-Anhalt aufhalten, sollten in der Woche ab 7. Oktober 2024 ihre Geschwindigkeit genau im Blick behalten.