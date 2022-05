wetterprognose Bleibt es sommerlich warm? So wird das Wetter am Wochenende in Sachsen-Anhalt

Am Mittwoch knackte das Thermometer vielerorts fast die 30-Grad-Marke. Es Hauch von Sommer lag in der Luft. Doch bleibt das Wetter am Wochenende so freundlich oder ziehen Wolken und Schauer über das Land?