Rinderhaltung in Wernigerode Ausbruch der Blauzungenkrankheit in Sachsen-Anhalt: Virus im Harz nachgewiesen

Bei einer Rinderhaltung in Wernigerode im Landkreis Harz ist die erste Infektion mit der schlimmstenfalls tödlichen Blauzungenkrankheit in Sachsen-Anhalt nachgewiesen worden. Das ist bislang zu dem Fall bekannt und so können Tiere vor einer Erkrankung geschützt werden.