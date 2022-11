Bis zu 100 Prozent Preisanstieg – Warum der Weihnachtsbraten deutlich teurer wird

Vogelgrippe und hohe Kosten für Futter und Zucht treiben die Preise für den Weihnachtsbraten in diesem Jahr in die Höhe.

Halle/Oranienbaum/Elbingerode/MZ - Für viele gehört er zum Weihnachtsfest dazu, doch in diesem Jahr müssen Kunden dafür mitunter tief in die Tasche greifen: Die Preise für den Weihnachtsbraten schießen in die Höhe. Laut Metzgern und Geflügelzüchtern kostet das Kilogramm Gänsefleisch vielerorts rund doppelt so viel wie im Vorjahr. Grund sind geschrumpfte Tierbestände aufgrund der Geflügelpest sowie gestiegene Kosten für Futter, Zucht und Transport.