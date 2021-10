Naumburg - Bei einem Brand in einer Gaststätte im Burgenlandkreis ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von bis zu 100.000 Euro entstanden. Das Feuer sei am Mittwochfrüh aus bisher ungeklärter Ursache im Tresenbereich des Lokals in Naumburg ausgebrochen, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit. Demnach gab es keine Verletzten.