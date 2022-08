Wie ein Landwirt sein Dorf mit Wärme aus eigener Produktion beliefert

Christian Raapke, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft in Tengeln in der Altmark gibt Gas: Rechts hinter ihm steht einer der Behälter, in denen aus Gülle und Pflanzensilage Biogas entsteht. Das Futter für die Anlage kommt unter anderem von dem Maisfeld im Hintergrund.

(Foto: Alexander Schierholz)