Zu Gast in der alten Heimat Promi-Urlaub in Sachsen-Anhalt: Womit Bill und Tom Kaulitz am Jersleber See zu kämpfen haben

Bill und Tom Kaulitz von Tokio-Hotel waren auf Heimaturlaub und haben Station am Jersleber See in der Börde gemacht. In ihrem Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ schwelgen beide in Kindheitserinnerungen - und offenbaren ein großes Problem mit dem See.