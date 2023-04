„Rumpf-Uni“ oder Fächervielfalt: Wohin führt der Weg der Martin-Luther-Universität in Halle?

Hochschulen in Sachsen-Anhalt

Vor den Sparbeschlüssen im April 2022 kam es zu Protesten auf dem Universitätsplatz in Halle. Noch immer fragen sich viele, wie es künftig um die Fächervielfalt an der MLU bestellt sein wird.

Halle/MZ - Lautstarke Proteste, schmerzhafte Einschnitte: Vor einem Jahr war die Martin-Luther-Universität (MLU) Halle-Wittenberg in Aufruhr und konnte sich letztlich nur mühevoll zu einem Sparkurs durchringen. Nun steht direkt nach Ostern erneut eine wegweisende Debatte für die größte Hochschule Sachsen-Anhalts an: Wohin soll der Kurs bei Studium, Forschung und Lehre in Zukunft gehen? MZ-Redakteur Matthias Müller hat dazu im Vorfeld die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.