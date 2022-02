Bildung ist wichtigste Ressource

Das Thema Sparzwang schwebt seit langem wie ein Damoklesschwert über der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU). Jetzt sieht sich die chronisch unterfinanzierte Einrichtung tatsächlich zum Handeln gezwungen, sollte das Land Sachsen-Anhalt nicht doch noch einmal an Zuschüssen nachlegen. Es droht ein drastischer Abbau von Studienplätzen, Professuren und Fächer stehen vor dem Aus.

Sicher, es geht um viel Geld, das eingespart werden soll. Millionen, die der Steuerzahler erst einmal erwirtschaften muss. Aber dass solche Kürzungen, wie sie an der MLU im Raum stehen, für die Gesellschaft tatsächlich einen Gewinn brächten, ist zu kurz gedacht. Stellt die Universität mit Bildung doch eine der wichtigsten Ressourcen in einem Bundesland bereit, das mit dem Braunkohleausstieg vor einem weiteren großen Strukturwandel steht.

Mit einem breiten, fundierten Studienangebot, wie es die Universität derzeit vorhält, haben junge Menschen einen Anlass, in die Region zu kommen und eine Perspektive, dort zu bleiben: als Fachkräfte, Eltern, Mieter, Konsumenten. Das ist umso wichtiger in einem Land wie Sachsen-Anhalt, das mit knapp 48 Jahren den höchsten Altersdurchschnitt aller Bundesländer aufweist. Auch vor diesem Hintergrund muss sich die Landesregierung die Frage gefallen lassen, ob man es sich wirklich erlauben könnte, langfristig 3.000 Studierende weniger in Halle zu haben? Mit Blick auf die negativen Konsequenzen für die Zukunftsfähigkeit der Region muss die Antwort ganz klar Nein lauten. Die Martin-Luther-Universität ist bisher wie ein Magnet, der Menschen in die Region zieht. Es wäre fatal, wenn diese Magnetwirkung nachlassen würde, weil man die traditionsreiche Einrichtung zu einem radikalen Sparkurs zwingt.