Edler Rahmen, altes Antlitz, ein aufgeprägtes Siegel – das Bild sieht nach viel aus. Zumal es in einer Onlinedatenbank als vermisst gemeldet ist. Hängt da ein Schatz an der Einfamilienhauswand?

Kunst oder Krempel? Das Motiv wurde 1869 von Ludwig Knaus gemalt. Es hing einst in der Nationalgalerie in Berlin.

Das Bild hat einen dunklen Holzrahmen und ein weißes Passepartout. Es befindet sich hinter Glas. Zu sehen ist eine Festszene. Menschen feiern gemeinsam. Das Kunstwerk passt deswegen an den Ort, an dem es hängt. Es befindet sich im Esszimmer eines Einfamilienhauses im Süden Sachsen-Anhalts. Wo genau, will der Besitzer nicht sagen – zu unklar sind die Herkunft des Kunstwerks und die rechtliche Lage.