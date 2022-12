Getränke Video: Bier wird teurer - Braumeister aus Magdeburg über Preise und Zukunft

Zahlreiche Biersorten wie Warsteiner, Krombacher und Franziskaner heben ihre Preise an. Auch eine Brauerei in Magdeburg muss nachziehen. Warum hier Biertrinker künftig tiefer in die Tasche greifen müssen.