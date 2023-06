Eigentlich hatten Gericht und Staatsanwaltschaft härtere Strafen in Betracht gezogen. Gegen zwei Jugendliche wurden jetzt wegen Raubdelikten in Halle Bewährungsstrafen verhängt. Womit die Milde begründet wird.

Das Verfahren fand am Landgericht in Halle statt.

Halle/MZ - Nachdem das Urteil am Landgericht in Halle gesprochen war, gab es Tränen. Angehörige von Abdelfath H. nahmen den 17-Jährigen in die Arme. Nach fünf Monaten Untersuchungshaft waren er sowie der Mitangeklagte Mohammad M. wieder frei. Beide bekamen eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Für sie ging es nicht zurück in das Jugendgefängnis nach Raßnitz (Saalekreis), sondern nach Hause.