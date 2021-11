Betrunkener ohne Führerschein beschädigt Waschanlage

Zerbst - In Zerbst (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist ein betrunkener Autofahrer mit mehreren Anläufen in eine Waschanlage einer Tankstelle gefahren. Das Ergebnis: Schäden am Bedienteil der Anlage und am Wagen. Bei der Unfallaufnahme am Samstag stellte die Polizei erheblichen Alkoholgeruch fest, ein Test ergab 2,27 Promille Atemalkohol bei dem 51-Jährigen, wie das Revier Anhalt-Bitterfeld am Sonntag mitteilte. Den Führerschein des Mannes konnten die Beamten nicht sicherstellen - er hat keine gültige Fahrerlaubnis.