Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Bundesweit melden Pflegeheime Insolvenzen an. Auch in Sachsen-Anhalt wächst die Sorge, dass Versorgungsstrukturen wegbrechen, während gleichzeitig die Zahl der Pflegebedürftigen steigt. Fünf Pflegeheime schlossen im vergangenen Jahr. Zuletzt wurde im Januar bekannt, dass die „Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH“ insolvent ist. Laut einer Umfrage des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (BPA) sehen etwa 67 Prozent der in Sachsen-Anhalt befragten Einrichtungen ihre Existenz bedroht.