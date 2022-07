Wie Musikfans und Veranstalter den Neustart des Festivalsommers erleben

Hip-Hop-Rausch zwischen Kohlebaggern: Beim „Splash“-Festival feierten an zwei Wochenenden insgesamt knapp 50.000 Musikfans in Ferropolis. Für Viele ist es eine lang ersehnte Flucht aus dem Alltag.

Gräfenhainichen/MZ - Zisch! Genüsslich öffnet Dennis die lauwarme Dose Bier in seiner Hand und lehnt sich in seinem Campingstuhl zurück. Es ist erst 15 Uhr an diesem Donnerstag, doch dem 33-Jährigen ist das egal. Er hat Urlaub. Eine besondere Form von Urlaub. Denn hier unter dem Zeltdach des Pavillons auf dem Campinggelände des „Splash“ - Deutschlands größtem Hip-Hop-Festival - sind die Regeln des Alltags außer Kraft gesetzt.