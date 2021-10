Kriminalität Berufsschule in Halle evakuiert: Polizei geht Drohung nach

Am Sonntag wurde in Halle die Deutsche Einheit gefeiert. Einen Tag später ist erneut ein großes Polizeiaufgebot in der Innenstadt unterwegs: Ursache ist die „Androhung einer Straftat“. Zwei Schulstandorte werden geräumt.