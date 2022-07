Berliner Firma will in der Börde eine Solarparkanlage auf einer Fläche von 3,2 Hektar bauen

Solaranlagen in Deutschland produzieren aktuell Rekordmengen an Strom. Auf einer Fläche von 3,2 Hektar soll nun auch bei Hödingen eine Anlage entstehen. 1030 Drei- bis Vier-Personenhaushalte könnten so ein Jahr mit Strom versorgt werden.

Foto: Patrick PleulPicture Alliance/dpa