Halle/MZ - Seit Anfang März läuft die Waldbrandsaison, nun allerdings kommt sie auch in Schwung. Am Sonntagnachmittag loderten im Harz, unterhalb des Brockens, erstmals in diesem Jahr Flammen auf einer größeren Fläche. Das Feuer breitete sich auf etwa zwei Hektar aus, konnte aber bis zum Montag unter Kontrolle gebracht werden. 100 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Landesweit steigt die Feuergefahr. So gilt seit Samstag in den Kreisen Wittenberg und Jerichower Land die höchste Gefahrenstufe fünf. „Wegen des Wetters gehen wir auch nicht von einer Entspannung aus“, sagte Andreas Goldschmidt vom Landeszentrum Wald.

