Wer Deutscher werden will, muss sich in Sachsen-Anhalt künftig zum Schutz jüdischen Lebens und dem Existenzrecht Israels bekennen. Wer dies nicht tut, wird nicht eingebürgert. Die MZ zeigt, wo es noch juristische Unklarheiten gibt.

Wer in Sachsen-Anhalt eingebürgert werden will, muss sich ab sofort zum Schutz Israels bekennen.

Magdeburg/MZ - Ausländer, die sich in Sachsen-Anhalt dem Einbürgerungstest stellen, müssen sich ab sofort zum Existenzrecht Israels und zum Schutz jüdischen Lebens bekennen. So steht es in einem neuen Erlass des Landesinnenministeriums an Sachsen-Anhalts Behörden. Wer sich nicht zum Existenzrecht Israels bekenne, könne kein deutscher Staatsbürger werden, stellte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) klar.