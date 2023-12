Das abrupte Ende der Kaufprämie für Elektroautos erwischt Kunden in Sachsen-Anhalt kalt. Autohändler rechnen nun mit einem neuen Schub für Verbrenner. Worauf Käufer sich einstellen müssen und warum einige nun mehr Zahlen müssen, als gedacht.

„Bei uns glühen die Telefone“: Förderstopp für Elektroautos verprellt Kunden in Sachsen-Anhalt

Die Bundesregierung hat die Kaufprämie für Elektroautos kurzfristig gestrichen. Viele Kunden in Sachsen-Anhalt gehen nun leer aus.

Halle/MZ - Die Elektro-Welle nahm gerade Fahrt auf, jetzt werden die Stromer hart ausgebremst: Der Stopp der staatlichen Kaufprämie für Elektroautos sorgt für einen Auftragseinbruch in Sachsen-Anhalts Autohäusern – und für Frust bei Käufern. Zahlreiche Kunden, die bereits ein E-Auto bestellt haben, gingen nun leer aus, sagte Thomas Peckruhn, Präsident des Landesverbands des Kfz-Gewerbes, der MZ. Dabei hätten sie fest mit der Förderung gerechnet. „Wir haben viele Fälle, wo die Papiere noch bei der Zulassungsstelle liegen. Diese Kunden schauen jetzt in die Röhre“, so Peckruhn.