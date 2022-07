Bei Unfällen im Urlaub oder Stress am Check-in: Ines Schmidt ist der Ruhepol im Reisestress

Todesfälle im Urlaub, gestresste Mitarbeiter, verlorene Teddys: Vor allem in der Ferienzeit hat Flughafenseelsorgerin Ines Schmidt bei Notfällen am Airport Leipzig/Halle ein offenes Ohr. Warum es oft nicht viele Worte braucht, um zu helfen.

Beistand für alle am Airport Leipzig/Halle: Flughafenseelsorgerin Ines Schmidt hilft seit über zehn Jahren Reisenden und Mitarbeitern in Krisensituationen.

Halle/MZ - Es sollte ein entspannter Vater-Tochter-Urlaub werden, aber für eine Familie aus Sachsen-Anhalt entwickelt er sich innerhalb von Minuten zum Horror. Vor gut zehn Jahren ertrinkt die 13-jährige Tochter im Urlaub in einem Hotel-Swimmingpool in Bulgarien. Als das Flugzeug mit dem Vater an Bord wieder am Airport Leipzig/Halle landet, steht die Familie unter Schock. Es sind solche Momente, in denen Ines Schmidt gefragt ist.