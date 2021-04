Bei öffentlichem Auftrag: Minister fordert höheren Mindestlohn

Magdeburg - Vor 30 Jahren brach die marode DDR-Industrie zusammen, es folgten Jahre mit Massenarbeitslosigkeit. Seitdem hat sich viel gewandelt - in den vergangenen Jahren konnte Sachsen-Anhalt mehrere Großinvestitionen verkünden. Im MZ-Interview blickt Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) zurück und erklärt, was in den kommenden Jahren noch getan werden muss. Das Gespräch führte MZ-Redakteur Hagen ...

Vor 30 Jahren brach die marode DDR-Industrie zusammen, es folgten Jahre mit Massenarbeitslosigkeit. Seitdem hat sich viel gewandelt - in den vergangenen Jahren konnte Sachsen-Anhalt mehrere Großinvestitionen verkünden. Im MZ-Interview blickt Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) zurück und erklärt, was in den kommenden Jahren noch getan werden muss. Das Gespräch führte MZ-Redakteur Hagen Eichler.

Sachsen-Anhalt hat jetzt eine niedrigere Arbeitslosigkeit als drei West-Bundesländer. Können wir das Problem Unterbeschäftigung 30 Jahre nach der Einheit abhaken?

Armin Willingmann: Wenn wir die Arbeitslosenquote von 2003 ansehen, mit 20,5 Prozent - da hat sich schon viel zum Guten gewendet. Wir lagen vor einem Jahr bei 6,7 Prozent, ohne Corona hätten wir jetzt vermutlich unter sechs Prozent. Und in einzelnen Regionen auch darunter, dort konnte man vor Corona nahezu von Vollbeschäftigung sprechen.

Ist jetzt das Ende der Zeit gekommen, in der jeder Arbeitsplatz willkommen war, egal wie schlecht bezahlt?

Arbeit darf nicht schlecht bezahlt werden, erst recht nicht in Zeiten des Fachkräftemangels. Arbeit muss leistungsgerecht vergütet werden. Nach wie vor gibt es aber Langzeitarbeitslose, insbesondere Geringqualifizierte, die einen Job suchen. Deshalb halte ich es weiterhin für richtig, auch Unternehmen aus der Logistik anzusiedeln, zumindest wenn sie faire Löhne zahlen.

Wären gut bezahlte Arbeitsplätze nicht wichtiger?

Es geht nicht um ein Entweder-oder. Seit 2016 setzen wir bewusst auf Hightech-Ansiedlungen, damit hochwertige Arbeitsplätze geschaffen werden. In den letzten drei Jahren sind solche Ansiedlungen gelungen, die jungen hoch qualifizierten Menschen attraktive Arbeitsplätze anbieten. Der Batteriehersteller Farasis wird kommen, Horiba aus der gleichen Branche ist schon da, die Solarfirma Q-Cells weitet aus, in Cochstedt entsteht durch die DLR das Nationale Erprobungszentrum für unbemannte Flugsysteme, also Drohnen. Sie alle investieren jetzt hier, weil wir in Sachsen-Anhalt die Fachkräfte, die Flächen und eine industrieaffine Bevölkerung haben.

Bleibt es dabei, dass auch milliardenschwere Unternehmen wie Porsche für Investitionen Zuschüsse aus der Steuerkasse bekommen?

Sachsen-Anhalt hat sich in den vergangenen vier Jahren zu einem attraktiven Investitionsstandort entwickelt, weil wir einen guten Mix bieten: Gezielte Investitionsförderung, erstklassige Forschungseinrichtungen für Kooperationen und qualifizierte Fachkräfte. Der Mix hat sich bewährt.

Vor 30 Jahren sind die großen DDR-Kombinate zusammengebrochen. Ähnlich große Firmen sind bis heute nicht nachgewachsen - ist das ein Problem?

Es stimmt, wir haben keine Konzern-Zentralen. Ich erkenne darin aber auch einen Vorteil, weil die kleinteilige Wirtschaft jetzt beispielsweise wesentlich besser durch die Krise kommt. Wir sind sehr viel weniger abhängig von Exporten und von Lieferketten.

Wo erkennt der Wähler einen Unterschied zu Ihren CDU-Vorgängern?

Die Ansiedlungen haben geklappt, weil wir Wirtschaft und Wissenschaft tatsächlich vernetzen konnten. Das blieb vorher ein nicht eingelöstes Versprechen. Wird der Kurs gehalten, können wir uns jetzt zu einem Land der Zukunftstechnologien entwickeln.

Sie haben im vergangenen Jahr einen Mindestlohn von 10,33 Euro für alle Unternehmen mit öffentlichen Aufträgen gefordert, die CDU lehnt das ab. Wird das noch etwas bis zur Wahl?

Wir wollen das noch in diesem Monat ins Kabinett bringen. Die Abstimmung mit den beteiligten Ministerien ist abgeschlossen. Da wir uns an der untersten Tarifstufe des öffentlichen Dienstes orientieren, liegt der angestrebte Vergabe-Mindestlohn jetzt noch ein Stückchen höher als bei Beginn unserer Planungen für das Landesvergabegesetz: bei 10,86 Euro.

Ihr Vor-Vorgänger Hartmut Möllring hat den umstrittenen Fondsmanager Dinnies von der Osten rausgeworfen, jetzt muss das Land Millionen Schadenersatz zahlen. War der Rauswurf ein Fehler?

Das kann ich nicht beurteilen. Im Fall „Lotto“ gehen wir aber gerade einen anderen Weg. Hier soll das Vertragsverhältnis mit den Geschäftsführern durch Vereinbarung statt mit einer fristlosen Kündigung beendet werden. Eine einvernehmliche Lösung mit Aushandeln einer Abfindung wäre auch bei von der Osten eine Alternative gewesen.

Der Wahlkampf steht bevor, man kann sich Sie aber kaum als Einpeitscher auf einem Marktplatz vorstellen. Was haben Sie sich vorgenommen?

Lautstark Parolen zu verkünden - das ist nicht meins. Wenn man an der Spitze eines Ministeriums steht, sollte man möglichst differenziert denken, Komplexität verständlich machen können und sich auch in andere hineinversetzen können. (mz)