Spitzenpersonalie hat heftigen Konflikt zwischen Ministerin in spe und dem Landesvorsitzenden Schulze ausgelöst.

Halle/MZ - Unerwartet ist in der Landes-CDU ein Konflikt um die Bildung der neuen Landesregierung ausgebrochen. Konkret sind CDU-Landeschef Sven Schulze und die für den Posten als Bildungsministerin vorgesehene, bisherige Staatssekretärin Eva Feußner aneinander geraten. Der Grund: Feußner will einen Thüringer zum Staatssekretär berufen - Schulze soll darauf beharren, dass jemand aus Sachsen-Anhalt den zweitwichtigsten Posten im Bildungsministerium erhält. Der Streit soll so zugespitzt sein, dass nun sogar Feußners Berufung zur Ministerin fraglich wird.