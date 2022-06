Bei Abellio droht der Stillstand – Betrieb nur noch bis Ende September?

Halle (Saale)/MZ - Beim insolventen Zugbetreiber Abellio wird die Zeit für eine Lösung immer knapper. Sachsen-Anhalts scheidender Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) warnt nun: Erzielen das Unternehmen und das Land bis Ende September, also in knapp vier Wochen, keine Einigung, droht vom 1. Oktober an die sofortige Einstellung des Bahnbetriebs. Das geht aus einem Papier Webels hervor, das der Ressortchef an diesem Dienstag dem Kabinett vorlegen will.

