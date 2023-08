In Sachsen-Anhalt prüfen Gutachter 561 Vorwürfe zu Behandlungsfehlern. In jedem vierten Fall bestätigt sich die Vermutung. Um welche Vorwürfe es geht.

Behandlungsfehler: Was Patienten in Kliniken und Praxen erleiden - Hohe Dunkelziffer

In Sachsen-Anhalt wurden 145 Fälle festgestellt, in denen bei Patienten oder Pflegebedürftigen Behandlungsfehler unterlaufen sind.

Halle/MZ - Falsche Operationen, schlecht sitzende Implantate, verwechselte Medikamente: In Sachsen-Anhalts Kliniken und Arztpraxen ist es auch 2022 zu Behandlungsfehlern gekommen. Der Medizinische Dienst (MD) des Landes hat 561 Verdachtsfälle untersucht. Dabei wurden 145 Behandlungs- und Pflegefehler entdeckt, also in etwa jedem vierten Fall. Die Experten gehen aber von einer hohen Dunkelziffer aus.