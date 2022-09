Krankheit In Sachsen-Anhalt besonders häufig Uniklinikum Halle behandelt Herzrhythmusstörungen mit einmaliger Methode

Herzrhythmusstörungen sind in Sachsen-Anhalt besonders häufig. Ein Multielektroden-Katheter am Uniklinikum Halle, der in Ostdeutschland einmalig ist, soll Betroffenen helfen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.