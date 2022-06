Beförderungsstopp für Beamte in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/MZ - Eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig hat weitreichende Folgen für Beamtenkarrieren auch in Sachsen-Anhalt. Aktuell sind alle erteilten Dienstzeugnisse ungültig. Die Folge: Sobald es in der Verwaltung für eine offene Stelle mehrere Bewerber gibt, kann die Behörde keine gerichtsfeste Auswahl mehr treffen. Das bestätigte das Finanzministerium in Magdeburg auf MZ-Nachfrage. Die dienstlichen Beurteilungen seien „nicht rechtssicher“, sagte Lisa Obenaus, Abteilungsleiterin für Personal. Im Gesamturteil der Zeugnisse sei das Merkmal „Befähigung“ nicht berücksichtigt.

