Eine Kita im sächsischen Bautzen will nicht mehr "Benjamin Blümchen" heißen – wegen der schlechten Essgewohnheiten des Elefanten. Die Benjamin-Blümchen-Kita in Bernburg findet das übertrieben.

Eine Kita in Bautzen trägt seit Anfang Juni nicht mehr den Namen "Benjamin Blümchen".

Bernburg. - 32 Jahre lang hieß die Kindertagesstätte im sächsischen Bautzen "Benjamin Blümchen". Anfang Juni wurde die Einrichtung in "Spreewichtel" umbenannt.

Der Name "Benjamin Blümchen" sei schon "seit einiger Zeit" nicht mehr zeitgemäß, heißt es in der offiziellen Mitteilung der Stadt. Einige Kinder würden den "gemütlichen" Elefanten nur noch aus Erzählungen ihrer Eltern kennen.

Darüber hinaus sei "der bequeme, Zuckerstücke vernichtende Elefant nicht mehr vereinbar mit der Konzeption". 2023 wurde das Konzept der Kita überarbeitet. Die Themen Bewegung und Natur sind nun die Schwerpunkte der "sportlichen Kita".

Benjamin-Blümchen-Kita in Bautzen benennt sich um - Das sagt Bernburgs Benjamin-Blümchen-Kita dazu

Die Kita "Benjamin Blümchen" in Bernburg findet es "übertrieben", die Zeichentrickfigur auf schlechte Essgewohnheiten zu reduzieren. Das teilte Leiterin Birgit Schmidt auf Anfrage mit. Ihre Kita stelle Benjamins "Hilfsbereitschaft und Wertschätzung gegenüber Schwächeren" in den Mittelpunkt. "Wie viele Helden der heutigen Zeit verkörpern diese Werte?", fragt Schmidt.

Die Kita habe mit Elternvertretern über die Umbenennung des Bautzner Kindergartens gesprochen und entschieden, weiterhin "stolz" den Namen "Benjamin Blümchen" zu tragen.

Diese Kitas in Sachsen-Anhalt heißen "Benjamin Blümchen"

Der Kindergarten in Bernburg ist nicht der einzige in Sachsen-Anhalt, der "Benjamin Blümchen" heißt. Es gibt noch Benjamin-Blümchen-Kitas in Dessau-Roßlau, Zerbst/Anhalt und Silstedt.

Letztere ist in Trägerschaft der Stadt Wernigerode. Eine Pressesprecherin teilte auf Anfrage mit, dass die Stadt derzeit nicht plane, den Namen der Kita zu ändern. "Sollte der Impuls aus der Elternschaft kommen, gehen wir hier ins Gespräch, dies ist derzeit nicht der Fall", hieß es. Die Kitas in Dessau-Roßlau und Zerbst/Anhalt ließen die Anfrage dieser Redaktion unbeantwortet.

Warum die Kita "Elbebande" in Pretzien seit Mai nicht mehr "Benjamin Blümchen" heißt

Bis Ende April 2024 hieß auch die Kita "Elbebande" in Pretzien im Salzlandkreis "Benjamin Blümchen". Seit dem 1. Mai trägt der Kindergarten einen neuen Namen. Nach Angaben der Stadt Schönebeck, die Träger der Kita ist, hat die Namensänderung aber nichts mit Benjamin Blümchens Vorliebe für Zuckerwürfel oder seiner Bequemlichkeit zu tun.

"In der Kita Pretzien kam der Wunsch auf, einen Namen zu wählen, der eine größere Identität und Verbundenheit mit der Region im ostelbischen Bereich hervorruft. Es war ein Wunsch der Elternschaft", sagte ein Sprecher auf Anfrage. Gemeinsam mit den Eltern seien Namensvorschläge erarbeitet worden, die Kinder hätten sich "mehrheitlich" für den Namen "Elbebande" entschieden.

Die Kita "Abenteuerland" in Staßfurt trug bis Anfang Mai 2021 ebenfalls den Namen "Benjamin Blümchen". Der neue Name passe besser zum pädagogischen Konzept der Einrichtung, hieß es damals.