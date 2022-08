CO-2-neutrale Wohnungen Bauministerin Geywitz setzt auf Öko-Plattenbau aus Sachsen-Anhalt - und hat Forderung an die Länder

In vielen deutschen Städten fehlt Wohnraum. Eine neue Fabrik in Sachsen-Anhalt will billig, umweltfreundlich und in Rekordzeit liefern - doch es gibt ein Hemmnis.