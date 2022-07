Baumarktleiter Haikal aus Halle: „Mieter kaufen vermehrt Elektro-Heizgeräte“

Chris Haikal leitet den Hornbach-Baumarkt in Halle.

Halle/MZ - Im halleschen Hornbach-Baumarkt gibt es eine ganze Regalfront voll mit Elektro-Heizgeräten, an der gegenüberliegenden Seite des Gangs stehen Öfen und Kamine. „Normalerweise wird in den Sommermonaten dort kaum etwas gekauft“, sagt Marktleiter Chris Haikal. In diesem Jahr sei das anders. Es gebe ungewöhnlich viel Anfragen und Käufe.