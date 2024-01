Bauern-Protest in Sachsen-Anhalt: Hier droht am Freitag wieder Stau

Autofahrer in Sachsen-Anhalt müssen sich am Freitag, 12. Januar, erneut auf Blockaden der Bauern an Autobahnen einrichten.

Magdeburg/Halle. - Sachsen-Anhalts Bauern werden auch am Freitag, 12. Januar, ihre Proteste gegen die Politik der Ampelregierung weiter fortsetzen. Hier drohen in der Zeit von 7.30 Uhr bis 13 Uhr an 64 Zufahrten der A9, A14, A38, A36 und A2 Staus durch angemeldete Blockaden. Wir haben einen Überblick zusammengestellt.

Bauernprotest am Freitag: Blockaden auf der Autobahn 2 in Sachsen-Anhalt

Bezeichnung Straßen Kategorie Theeßen A2/L53 2 Burg Ost A2/B246a 2 Burg Zentrum A2/B1 3 Lostau A2/L52 3 Magdeburg/Rothensee A2/August-BebelDamm 4 Magdeburg Kannenstieg A2/B71 3 Irxleben A2/Irxlebener Str 4 Bornstedt A2/B1 3 Eilsleben A2/B245 3 Alleringersleben A2/L40 3 Marienborn/Helmstedt A2/B1 3

Blockaden auf der Autobahn 9 in Sachsen-Anhalt

Bezeichnung Straßen Kategorie Köselitz A9/B107 3 Coswig A9/B187 3 Vockerode A9/L133 3 Dessau-Ost A9/B107/B185 3 Dessau-Süd A9/B184 3 Thurland A9/L6 3 Bitterfeld-Wolfen A9/183 3 Bad Dürrenberg A9/L187 3 Weißenfels A9/B91 3 Naumburg A9/B180 3 Droyßig A9/L198 3

Blockaden auf der Autobahn 14 in Sachsen-Anhalt

Bezeichnung Straßen Kategorie Gröbers A14/L169 3 Halle-Ost A14/L165 3 Halle-Peißen A14/B100 3 Halle-Tornau A14/L141 3 Halle-Trotha A14/L50 3 Könnern A14/Hallesche Str. 2 Plötzkau A14/L74 3 Staßfurt A14/L73 3 Calbe A14/L63 3 Schönebeck A14/B246a 4 Magdeburg Reform A14/B71 3 Wanzleben A14/L50 3 Magdeburg-Stadtfeld A14/B1 2 Dahlenwarsleben A14/Wolmirstedter Ch./B71 3 Osterweddinger Chaussee Zubringer zu 81 3

Blockaden auf der Autobahn 36 in Sachsen-Anhalt

Bezeichnung Straßen Kategorie Ilberstedt A36/L71n 2 Güsten A36/L72 3 Aschersleben-Ost A36/Güstener Ch. 3 Aschersleben Zentrum A36/B180 2 Aschersleben West A36/B185 3 Hoym A36/Hoymer Str. 3 Quedlinburg Ost A36/L66 3 Quedlinburg Zentrum A36/B79 2 Westerhausen/Thale A36/L85/L240 3 Blankenburg Helsungen A36/B27 3 Blankenburg Zentrum A36/B81 2 Heimburg/Halberstadt A36/B81/L85 2 Wernigerode Zentrum A36/L82 2 Wernigerode Nord A36/B244/Hasselröder 3 Ilsenburg/Veckstedt A36/Ilsenburger Str. 3 Stapelburg A36/L88 3 Abbenrode A36/Osterwieckerstr 3

Blockaden auf der Autobahn 38 in Sachsen-Anhalt

Bezeichnung Straßen Kategorie Lützen A38/B87/L189 3 Leuna A38/B91 3 Merseburg-Süd A38/L178 3 Merseburg-Nord A38/L172 3 Bad Lauchstädt A38/L163 3 Schafstädt A38/L177 3 Querfurt A38/L176 3

Blockaden auf der Autobahn 143 in Sachsen-Anhalt

Bezeichnung Straßen Kategorie Halle-Neustadt A143/B80 3 Teutschenthal A143/L164 3 Holleben A143/L173 3

Die Einteilung der Kategorien: Kategorie 2 bedeutet: Öffnung nach Lage vor Ort jede Stunde. Kategorie 3 bedeutet: dauerhaft blockiert. Kategorie 4 bedeutet: Öffnung nach Lage vor Ort jede halbe Stunde.

„Die Aktion ist behördlich genehmigt“, sagte Martin Dippe, Präsident des Bauernbundes. Bereits am Mittwoch wurden die Zufahrten von 9 bis 13 Uhr blockiert, es kam mitunter zu langen Staus an den Auffahrten. Die Abfahrten sind nicht betroffen. Die Aktion ist von der Versammlungsbehörde genehmigt und wird von der Polizei überwacht. In den vergangenen Tagen hatten auch einige Fuhrunternehmer spontan Blockaden auf Straßen vorgenommen.

Laut Bauernbund Sachsen-Anhalt werden einige Auffahrten in den Hochwasserregionen ausgespart. Zudem solle der Weg frei für Rettungs- und Pflegekräfte frei gemacht werden. Unangemeldete Blockaden an Autobahnen sind im Vorfeld vom Land untersagt worden.

Parallel dazu laufen weitere Protestaktionen in Sachsen-Anhalt. So wird es am Theater der Altmark in Stendal laut Bauernverband am Freitag um 15 Uhr eine stumme Mahnwache geben.