Am Mittwoch und Freitag werden von den Landwirten wieder viele Autobahnauffahrten in Sachsen-Anhalt blockiert. Der Bauernverband demonstriert erneut gegen die Haushaltspläne und Politik der Bundesregierung. Diese Punkte sind betroffen.

Landwirte blockieren am Mittwoch fast alle Autobahnen - Diese Auffahrten sind betroffen

Bauernproteste in sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt werden die Landwirte am Mittwoch und Sonntag wieder demonstrieren.

Halle (Saale)/Magdeburg/DUR. - Der Bauernverband in Sachsen-Anhalt hat für diesen Mittwoch und Freitag erneute Proteste angekündigt. Hierbei werden im ganzen Bundesland wieder die Autobahnauffahrten durch Traktoren und weitere landwirtschaftliche Fahrzeuge blockiert.

Die Aktion der Landwirte findet am Mittwoch von 8 Uhr bis 15 Uhr statt.

Landwirte fordern Kurswechsel aus Berlin

Der Protest gilt unter anderem der desaströsen Haushaltspolitik und der Agrardiesel-Streichung. Aber auch generell wird gegen das Ampel-Bündnis und deren Politik demonstriert.

Martin Dippe, Präsident des Landesbauernbunds, erklärte gegenüber der Volksstimme: "Wir fordern einen Kurswechsel, und wenn das nicht funktioniert, muss es einen Regierungswechsel geben."

Es ist damit zu rechnen, dass sich auch ostdeutsche Handwerker und Speditionsbetriebe mit den Landwirten verbünden.

Bauernproteste: Diese Autobahnen werden am Mittwoch in Sachsen-Anhalt blockiert

Wie die Bauern bekannt gaben, werden an ein paar Auffahrten keine Blockaden stattfinden. Diese werden für unter anderem auch für Einsatzkräfte freigehalten. Folgende Autobahnen in Sachsen-Anhalt werden allerdings am Mittwoch blockiert:

Blockaden auf den Auffahrten der A2

A2/L53 - Theeßen

A2/B246a - Burg Ost

A2/B1 - Burg Zentrum

A2/L52 - Lostau

A2/August-Bebel-Damm - Magdeburg/Rothensee

A2/B189 - Magdeburg Zentrum

A2/B71 - Magdeburg Kannenstieg

A2/Irxlebener Straße - Irxleben

A2/B1 - Bornstedt

A2/B245 - Eilsleben

A2/L40 - Alleringersleben

A2/B1 - Marienborn/Helmstedt

Blockaden auf den Auffahrten der A9

A9/B107 - Köselitz

A9/B187 - Coswig

A9/L133 - Vockerode

A9/B107/B185 - Dessau Ost

A9/B184 - Dessau-Süd

A9/L6 - Thurland

A9/B183 - Bitterfeld/Wolfen

A9/B100 - Halle

A9/L187 - Bad Dürrenberg

A9/B91 - Weißenfels

A9/B180 - Naumburg

A9/L198 - Droyßig

Blockaden auf den Auffahrten der A14

A14/L169 - Gröbers

A14/L165 - Halle-Ost

A14/B100 - Halle-Peißen

A14/L141 - Halle-Tornau

A14/L50 - Halle-Trotha

A14/Hallesche Straße - Könnern

A14/L74 - Plötzkau

A14/L73 - Staßfurt

A14/L63 - Calbe

A14/B246a - Schönebeck

A14/B71 - Magdeburg Reform

B81 / AS Osterweddingen - Magdeburg-Sudenburg

A14/L50 - Wanzleben

A14/B1 - Magdeburg-Stadtfeld

A14/Wolmirstedter Chaussee/B71 - Dahlenwarsleben

Blockaden auf den Auffahrten der A36

A36/L71n - Ilberstedt

A36/L72 - Güsten

A36/Güstener Chaussee - Aschersleben-Ost

A36/B180 - Aschersleben Zetrum

A36/B185 - Aschersleben-West

A36/Hoymer Straße - Hoym

A36/L66 - Quedlinburg Ost

A36/B79 - Quedlinburg Zentrum

A36/L85/L240 - Westerhausen/Tahle

A36/B27 - Blankenburg Helsungen

A36/B81 - Blankenburg Zentrum

A36/B81/L85 - Heimburg/Halberstadt

A36/L82 - Wernigerode Zentrum

A36/B244/Hasseröder Straße - Wernigerode Nord

A36/Ilsenburger Straße - Ilsenburg/Veckstedt

A36/L88 - Stapelburg

A36/Osterwieckerstraße - Abbenrode

Blockaden auf den Auffahrten der A38

A38/B87/L189 - Lützen

A38/B91 - Leuna

A38/L178 - Merseburg-Süd

A38/L172 - Merseburg-Nord

A38/L163 - Bad Lauchstädt

A38/L177 - Schafstädt

A38/L176 - Querfurt

A38/B180 - Eisleben

A38/L222 - Allstedt

A38/B86 - Dreieck Südharz

A38/B86 - Sangerhausen – Süd

A38/L233 - Sangerhausen – West

A38/L233 - Roßla

A38/L233 - Berga

Blockaden auf den Auffahrten der A3

A143/B80 - Halle-Neustadt

A143/L164 - Teutschenthal

A143/L173 - Holleben

Für den Freitag sind weitere Bauernproteste in Sachsen-Anhalt angesagt.