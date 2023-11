Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt.

Leipzig/Halle/dpa. - Bahnreisende zwischen Halle und Magdeburg müssen sich wegen Bauarbeiten vom 24. November bis zum 1. Dezember auf Einschränkungen einstellen. Der Knoten Köthen werde in dieser Zeit mit moderner Leit- und Sicherungstechnik ausgestattet, teilte die Deutsche Bahn am Montag mit. Es sei eine Sperrung der Strecke zwischen dem Knoten Halle und Niemberg notwendig.

Von Freitagabend an kommt es zu Fahrplanänderungen im Fern- und Nahverkehr. So fallen beispielsweise die Züge der Regionalexpress-Linie 30 Magdeburg-Köthen-Halle tagsüber in verschiedenen Abschnitten zwischen Sachsendorf und Halle aus und werden den Angaben zufolge durch Busse ersetzt.

Einschränkungen im Bahnverkehr in Sachsen-Anhalt: Köthen besonders betroffen

Die Züge der IC-Linie Norddeich Mole-Hannover-Magdeburg-Leipzig werden ab dem 27. November zwischen Magdeburg und Leipzig umgeleitet. Die Fahrtzeit verlängert sich um rund 30 Minuten. Der Halt in Köthen entfällt.

Die Züge der IC-Linie Stuttgart-Köln-Hannover-Magdeburg-Dresden werden zwischen Magdeburg und Leipzig umgeleitet und halten nicht am Flughafen Leipzig/Halle, in Halle und Köthen.

Der aktualisierte Fahrplan wurde laut Deutscher Bahn bereits in den verschiedenen Auskunftsmedien angepasst. Dort sind auch die genauen Fahrzeiten der Busse des Schienenersatzverkehrs enthalten.