Bannmeile und Verbote: Harz macht Ernst gegen Corona-„Spaziergänger“

Halberstadt/Magdeburg/MZ - Sie kamen mit Sirenen, Taschenlampen und Fackeln: Nachdem am Montagabend ein lärmender Protestzug zum Wohnhaus des Halberstädter Oberbürgermeisters Daniel Szarata (CDU) zog, prangerten Politiker in Sachsen-Anhalt bis hin zum Ministerpräsidenten einen „Tabubruch“ an. Ein Mob bedroht einen Rathauschef in dessen Privathaus, die Polizei muss schützen - ein Tiefpunkt radikaler Corona-Proteste im Land.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<