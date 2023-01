Personalmangel und Baumängel bremsen seit Monaten den Zugverkehr in Sachsen-Anhalt aus. Fahrgäste brauchen starke Nerven. Warum bei der Bahn gerade so viel schief läuft.

Reparatur am Zug, Reparatur an einem Signal, kurzfristiger Personalausfall – die Top3 der Gründe, warum ein Zug nicht fährt.

Halle/MZ - Es kommt nicht oft vor, dass eine Ministerin die Stufen zu einem Eisenbahnstellwerk erklimmt. An einem Freitag Anfang November aber will Lydia Hüskens es wissen. Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin streift sich eine orangefarbene Warnjacke über und lässt sich in Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) erklären, wie auf einem Stellwerk gearbeitet wird.