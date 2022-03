Nutzung für alle ermöglichen Bahnhöfe in Sachsen-Anhalt nur zum Bruchteil barrierefrei

Für Menschen mit Behinderung ist das Mitfahren in Zügen in vielen Teilen des Landes mit erheblichen Anstrengungen verbunden. Nur ein Bruchteil der Bahnhöfe in Sachsen-Anhalt ist barrierefrei.