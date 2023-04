Die Zahl der gesprengten Geldautomaten in Sachsen-Anhalt sinkt. Aber Täter perfektionieren Methoden. Das gefährdet zunehmend Menschenleben.

Banken in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt werden immer wieder Geldautomaten gesprengt, meistens sind die Täter erfolgreich.

Halle/MZ - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Sprengungen von Geldautomaten leicht rückläufig. Allerdings sind die Methoden effizienter geworden: Täter brauchen immer weniger Versuche, um an Bargeld zu gelangen. So gab es im vergangenen Jahr laut Landeskriminalamt (LKA) neun Fälle, vier weniger als im Jahr zuvor. 2020 war der vorläufige Höchststand mit 16 Sprengungen erreicht.