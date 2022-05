Autohäuser in Sachsen-Anhalt: Frische Ware fehlt, die Preise für Gebrauchte steigen - Was das für Kunden bedeutet

Halle (Saale)/MZ - Wer zurzeit ein Auto kaufen will, hat es schwer: In den Autohäusern in Sachsen-Anhalt mangelt es an Neuwagen, gleichzeitig steigen die Preise auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Nach Angaben des Landesverbands des Kfz-Gewerbes fehlt den Händlern rund die Hälfte ihres üblichen Neuwagenbestands. Grund sind der weltweite Chipmangel und die damit einhergehenden Produktionsstopps in den Werken.

