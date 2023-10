Immer wieder kommt es auf der Autobahn 2 und 14 in Sachsen-Anhalt zu Sperrungen und Teilsperrungen. Wo und wann Autofahrer in den nächsten Tagen betroffen sind.

Autobahn 2 und 14: Diese Sperrungen gelten in den nächsten Tagen in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/vs - Baustellen, Sperrungen und Staus: Auf den Autobahnen A2 und A14 kommt es regelmäßig zu Verkehrsbehinderungen für Autofahrer. Was aktuell ansteht:

Autobahn A2

Vom 18. Oktober bis 27. Oktober wird in A2-Fahrtrichtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Bornstedt und Eilsleben die erste und zweite Überholspur gesperrt. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten.

Der Verkehr wird jeweils über die Stand- und Lastspur (erste rechte Spur) an der Maßnahme vorbeigeführt.

Lesen Sie auch: Autobahn A2: Überblick über Deutschlands wichtige Verkehrsader

Autobahn A14

Stand A 14: Das nächste Teilstück in Richtung Ostsee wird fertig. (Kamera: Eroll Popova/Jens Schmidt, Schnitt: Bernd Stiasny)

Am 19. Oktober wird in beiden Fahrtrichtungen Dresden und Wismar der Autobahn 14 die Überholspur gesperrt. Grund dafür sind sogenannte Prüfungsarbeiten. Der Verkehr wird jeweils über die verbleibende Fahrspur vorbeigeführt, heißt es in einer Pressemitteilung verantwortlichen der Autobahn GmbH des Bundes.

Bis 15. November wird auf beiden A14-Richtungsfahrbahnen zwischen den Anschlussstellen Löbejün und Könnern abschnittsweise die Stand- und Lastspur sowie der linke Fahrstreifen gesperrt. Grund hierfür sind Arbeiten an einer mobilen Stauvorwarnanlage.

Der Verkehr wird jeweils über die erste Lastspur vorbeigeführt