Ausgedünnte Verfassungsschutz-Kontrolle laut Landtagsjuristen „zweifelhaft“

Sachsen-Anhalts Koalition will das Kontrollgremium für den Verfassungsschutz verkleinern - AfD und Grüne könnten so rausfliegen. Verletzt dieser Plan Oppositionsrechte?

Magdeburg/MZ - Kontrollieren bald weniger Landtagsabgeordnete den Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt? Die Vorentscheidung fällt am Donnerstag im Innenausschuss des Parlaments: Dann steht der Plan der Koalition aus CDU, SPD und FDP auf der Tagesordnung, mit dem das Parlamentarische Kontrollgremium von bisher fünf Abgeordneten auf vier verkleinert werden soll. Brisant: So könnten mit AfD und Grünen gleich zwei von drei Oppositionskräften von der Geheimdienstkontrolle ausgeschlossen werden.