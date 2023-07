Schon im nächsten Jahrzehnt soll es in Europa keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr geben. Aufgegebene und vergessene Modelle in Wald, Flur und ruinösen Scheunen sind dann vielleicht die letzten Denkmale der Ära der fossilen Mobilität.

Halle/MZ - Wie ausgeweidet steht der alte Opel in dem halb zusammengefallenen Schuppen. Die Lackierung ist verblichen, Rost hat sich durch die Kotflügel gefressen und Moos wuchert von der Motorhaube bis auf die Windschutzscheibe. Ein Biotop, dem Kennzeichen zufolge einst aus Kassel importiert. Das ist Jahrzehnte her, Jahrzehnte sind wohl auch vergangen, seit dieses Auto seine letzten Meter hierher gerollt ist, in eine Garage im Saalekreis, die selbst auch als sehenswerter Lost Place gelten würde, wäre sie nicht so klein und gewöhnlich.