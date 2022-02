Ausflugsziel: Förderverein will Haus der Astronomie im Magdeburger Elbauenpark bauen

„Cupola“, so der Titel des in Magdeburg geplanten Neubaus. Weltraumspaziergänge, Experimente und Beobachtungen sollen Touristen, Familien und Fans der Astronomie locken. Was genau dahinter steckt:

So soll das Haus der Astronomie „Cupola", ein Kuppelbau, im Elbauenpark in Magdeburg aussehen.

Magdeburg - Durchs Universum fliegen, auf dem Mond spazieren, ferne Galaxien bestaunen: Nicht jeder bekommt ja wie jüngst Star-Trek-Ikone William Shatner („Captain Kirk“) oder am Mittwoch der deutsche Astronaut Matthias Maurer ein Ticket fürs All: Muss auch nicht! Einstweilen deutet sich für Magdeburg auch ein überaus spannendes Projekt an: Ein „Raumschiff“ will in wenigen Jahren im Elbauenpark landen. Kein echtes freilich, aber ein Haus der Astronomie, das Magdeburger, Touristen, Studierende, Schüler und Pädagogen willkommen heißen will. Das ist der Plan: