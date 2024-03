In einer Höhle erschlug Thomas H. Ehefrau und Sohn. Der Ex-Hallenser ist Beamter im Ruhestand – mit einem ungewöhnlichen Argument will ihm eine Bundesbehörde die Bezüge streichen.

Magdeburg/MZ - Der aus Sachsen-Anhalt stammende und in Spanien inhaftierte Doppelmörder von Teneriffa kämpft vor deutschen Gerichten um die Pension, von der er seit 13 Jahren lebt. Thomas H. hatte im April 2019 in einer Höhle seine getrennt lebende Ehefrau und einen der beiden gemeinsamen Söhne erschlagen, ein weiterer Sohn konnte entkommen. Wegen zweifachen Mords und wegen Mordversuchs sitzt er eine 39-jährige Haftstrafe ab. Konsequenzen drohen ihm nun auch in Deutschland.