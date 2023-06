In einer Knäckebrotfabrik in Burg sind in der Nacht zum Dienstag acht Mitarbeiter verletzt worden, nachdem Ammoniak ausgetreten war.

Burg (vs/tp/dpa/mp) - In einer Knäckebrotfabrik in Burg ist in der Nacht zum Dienstag Ammoniak ausgetreten. Dabei wurden acht Menschen, die dort in der Nachtschicht arbeiteten, leicht verletzt, wie die Polizei Stendal berichtete.

Demnach war die Feuerwehr mit einer Stärke von 30 Einsatzkräften in der Nacht zum Dienstag wegen eines Brandes in dem Lebensmittelbetrieb in der Niegripper Chaussee in Burg ausgerückt. Doch vor Ort stellte sich heraus, dass Ammoniak ausgetreten war, wie es von Seiten der Polizei heißt. Das gesamte Werk habe vorsorglich evakuiert werden müssen.

Leck bei Burger Knäcke verursacht Verletzungen

Unterdessen sei das Leck, das zu dem Ammoniakaustritt geführt habe, abgedichtet und das ins Gebäudeinnere gelangte Ammoniak nach außen abgeleitet worden. Eine Gefahr für die Umwelt oder die Bevölkerung habe nicht bestanden.

Als Ursache werde ein technischer Defekt an einer Dichtung eines Wärmetauschers im Kühlraum angenommen, so die Beamten weiter. Durch das Leck sollen 50 Liter flüssiges Ammoniak ausgetreten und in der Umgebungstemperatur verdampft sein.

Augenreizung nach Ammoniak-Alarm in Burg

Acht Mitarbeiter hätten über leichte Augenreizungen geklagt und seien bereits vor Ort notärztlich behandelt worden, heißt es.

Gegen 2.15 Uhr seien alle Maßnahmen vor Ort beendet gewesen. Abschließende Messungen hätten keine nachweisbaren Spuren von Ammoniak in der Luft im Gebäudeinneren ergeben.

Rund 30 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Burg waren mit Unterstützung durch den ABC-Fachdienst des Katastrophenschutzes mit knapp zehn Kräften im Einsatz mit Atemschutz und Schutzanzügen sowie Messgeräten.