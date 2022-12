Auf die Schlitten, fertig, los: Welche Loipen und Rodelbahnen im Harz am Wochenende geöffnet sind

Dank Schneefall und tiefer Temperaturen öffnen Loipen und Rodelhänge im Harz früher als gewöhnlich. Was Erholungssuchende am Wochenende erwartet.

QUEDLINBURG/MZ - Bei aktuellen Schneehöhen von bis zu 50 Zentimetern in hohen Lagen und eisigen Temperaturen stellt sich der Harz auf einen Besucheransturm am Wochenende ein. „Die Vorbereitungen in den Ski- und Wintersportgebieten laufen auf Hochtouren“, bestätigt Andreas Lehmberg, stellvertretender Geschäftsführer beim Harzer Tourismusverband. Derzeit seien etwa 15 von 30 Rodelbahnen geöffnet und knapp 20 Loipen gespurt. „Die Betreiber legen gerade kurzfristig los. Viele Abschnitte sind schon fertig“, so Lehmberg. Insgesamt gebe es in der Region rund 40 Abfahrtspisten, etwa 500 Kilometer Langlaufloipen und 300 Kilometer an Winterwanderwegen.